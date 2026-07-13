Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مأمورلرڭ بر قسمى ديمشلر: "اون بش سنه حپسده قالماسنڭ فائده‌سى قدر، اون بش هفته رسالهِٔ نور فائده ويرمش." بونى حپسده‌كى رهبرى يازانه سويله‌مشلر. Nurdan Katreler Memurların bir kısmı demişler: “On beş sene hapiste kalmasının faydası kadar, on beş hafta Risale-i Nur fayda vermiş.” Bunu hapisteki Rehber’i yazana söylemişler. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 462

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