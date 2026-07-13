13 Temmuz 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
مأمورلرڭ بر قسمى ديمشلر: "اون بش سنه حپسده قالماسنڭ فائدهسى قدر، اون بش هفته رسالهِٔ نور فائده ويرمش." بونى حپسدهكى رهبرى يازانه سويلهمشلر.
Nurdan Katreler
Memurların bir kısmı demişler: “On beş sene hapiste kalmasının faydası kadar, on beş hafta Risale-i Nur fayda vermiş.” Bunu hapisteki Rehber’i yazana söylemişler.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 462
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.