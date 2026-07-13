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13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

1,4 milyar dolar ceza ödenecek

13 Temmuz 2026, Pazartesi
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye ham petrol boru hattına ilişkin uluslararası tahkim kararının iptali için Paris İstinaf Mahkemesi’nde açılan davanın kaybedildiğini belirterek, “AKP, Paris davasını kaybetti. 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, bazı belgeler paylaşarak şunları kaydetti: “AKP, Paris davasını kaybetti! Gizlenen dava sonucuna ulaştık. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin; AKP’nin, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle; Türkiye aleyhine hükmettiği 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık ceza kararını iptal etmek için başvurduğu Paris İstinaf Mahkemesi’ndeki davanın kaybedildiğini belgeledik. Artık 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı!” dedi.

Ankara-Anka

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