Suçüstü hâli yoksa ‘operasyon’ olmaz

Ceza Hukuku ve Adlî Bilimler Vakfı Kurucusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, x hesabından belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özgenç, “Bir belediye bünyesinde icra edilen faaliyetler bağlamında bir suçun işlendiği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, yapılması gereken İçişleri Bakanlığı’nın veya ilgili İl Valiliğinin müfettiş görevlendirmesidir.

Çünkü bir kamu kurumu olan belediyedeki iş ve işlemler bir süreci gerekli kılmaktadır. Bu iş ve işlemler bağlamında bir suçun işlenmiş olup olmadığının tespiti, ancak bu süreçle ilgili olarak işlem dosyası üzerinden müfettiş incelemesi ile mümkün olabilir. Ancak, örneğin rüşvet gibi, bir suçüstü hâli mevcut ise, doğrudan kolluğun belediye binasına girerek adlî soruşturma işlemi yapması mümkün olur. Suçüstü hali mevcut olmamasına rağmen, müfettiş incelemesi yapılmadan bir belediyede “operasyon” yapılması, ancak siyasî amaçla izah edilebilir.” ifadesini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk