Erdoğan’ın S-400 sözleri yeniden gündemde

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin bir Körfez ülkesine devredilebileceği iddiaları ve Kremlin’in Ankara ile bu konuda temas hâlinde olduklarını açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’daki açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
S-400 ve F-35 belirsizliği
Erdoğan, S-400 anlaşmasından geri dönüş olmayacağını belirterek, “Kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin ise sistemlerin geleceği konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü doğrularken, satış ya da devir konusunda resmî bir anlaşma bulunduğunu açıklamadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi