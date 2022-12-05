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6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İran'da "ahlak polisi" birimi kaldırıldı

05 Aralık 2022, Pazartesi 20:00
İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin ailesine ait "Cameran" internet sitesine özel mülakat veren "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin ahlak polisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruyu cevapladı.

Başörtüsü konusunda yeni planlamalar yapıldığını belirten Hanmuhammedi, "Ülkede tesettür tartışması kamuoyunda dile getirilen bir taleptir ve şu anda bu konuyla ilgili kararlar alınmaktadır. Savcılık ve yargı yetkililerinin talimatıyla Kolluk Kuvvetleri tarafından yürütülen Ahlak ve Sosyal Güvenlik Devriyeleri'nin görevi sona ermiştir." dedi.

İranlı yetkili, başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" ve bu konudaki kararın farklı yetkililer tarafından alınacağını sözlerine ekledi.

İran'da başörtüsü zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesi talepleri yeniden gündemde

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü üzerine başlayan protestolar, ülkede 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi, 30 Kasım'da resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan açıklamasında, "Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var." ifadelerini kullanmıştı.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri ise 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Meclis ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Devrim Yüksek Konseyinin "başörtüsü" konusu üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti.

Muntazeri, dün de İrşad Devriyeleri'nin askıya alınıp alınmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." demişti.

Söz konusu açıklama, medyada "ahlak polisi" uygulamasının kaldırıldığına dair yorumlara neden olmuştu. İran devlet televizyonu ise Başsavcı'nın açıklamasının "çarptırıldığını" ve uygulamanın sona erdiğine dair haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

AA

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