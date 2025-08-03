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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü’nden örnek proje

03 Ağustos 2025, Pazar 01:13
Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı’nın destekleriyle faaliyete geçen Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü, fen ve din ilimlerini birlikte veren örnek bir hizmet modeli sunuyor.

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı’nın maddî ve manevî destekleriyle hayata geçirilen Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü, kısa sürede tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir hizmet ve eğitim modeli haline geldi. Kulübümüz, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayalini kurduğu “Medresetü’z-Zehra” eğitim anlayışının günümüzdeki yansıması olarak dikkat çekiyor. Bu düşünce ile çocuklara  fen ve din ilimlerinin birlikte öğretilmesini esas alıyor. 

Neler var neler

Bahar Çiçekleri Çocuk Kulübü’nde Kur’ân-ı Kerîm, Risale-i Nur ve ilmihal derslerinin yanı sıra, çocukların el ve zihin becerilerini geliştiren etkinlikler düzenleniyor. Bilimsel deneyler, tasarım ve sanat çalışmaları, topluluk önünde konuşma eğitimleri, araştırma-sorgulama odaklı uygulamalar, mutfak becerilerini geliştiren atölyeler ve kültürel keşif gezileri bu faaliyetlerden sadece bazıları.

Alanında uzman, eğitimcilerden bir ekiple çocuklarımıza rehberlik ediyoruz. Medresetü’z-Zehra’nın küçük bir yansıması ve ışığı olan bu modelin sadece ilimizle sınırlı kalmaması ve her yere ulaşmasını temennî ederiz.

AFYONKARAHİSAR - ZEHRA KOÇ

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