ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İran'daki internet kesintisinin ekonomiye maliyeti büyük

26 Ocak 2026, Pazartesi 07:10
İran'da protestoların başlamasının ardından 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının ülke ekonomisine günlük doğrudan zararının yaklaşık 20 milyon 600 bin dolar (2 ila 3 bin milyar tümen) olduğu ileri sürüldü.

Entekhab haber sitesine göre, İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sonrası yönetim tarafından uygulanan internet kesintisinin ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hekimcevadi, "İnternetin kesilmesi ülkeye günlük 2 ila 3 bin milyar tümen ekonomik zarar yüklüyor." dedi.

İnternet kesintisinden en fazla etkilenen kesimin dijital işletmeler ile bilişim hizmetleri sunan şirketler olduğunu belirten Hekimcevadi, gelirlerinin önemli bölümünü küresel internete kesintisiz erişime dayandıran bu işletmelerin mevcut koşullarda faaliyetlerinde ciddi düşüş yaşadığını, bazılarının ise tamamen durma noktasına geldiğini ifade etti.

Söz konusu ekonomik zararın yalnızca "doğrudan" kayıpları kapsadığını vurgulayan Hekimcevadi, güven kaybı, uluslararası sıralamalardaki gerileme, yatırım kaçışı ve beyin göçü gibi "dolaylı" zararların bu hesaplamaya dahil edilmediğini kaydetti.

İş insanları internete erişimde ciddi sorunlar yaşıyor

Öte yandan Fararu haber sitesine göre, İran Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüccar ve iş insanlarının hâlâ internete erişimde ciddi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, "Sadece İran Ticaret Odası'na birkaç sistem yerleştirildi ancak bunlar bu kadar çok sayıda tüccar için yeterli ve kullanılabilir değil. Yurt dışındaki ortaklar ve müşterilerle iletişim kurmak son derece zorlaştı ve ticaretin bir bölümü fiilen sekteye uğradı." ifadelerine yer verildi

İran'da geçen ay başlayan protestoların ardından şiddet olaylarının artması ve polisin sert müdahalesi sonrasında 8 Ocak'ta internet erişimi kesilmişti.

Yaklaşık 18 gündür internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede, toplam doğrudan ekonomik zararın 370 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İran'da 1 dolar yaklaşık 145 bin tümen seviyesinde işlem görüyor.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin öldüğünü, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

AA

Okunma Sayısı: 337
