Meclis’ten kaçırılarak dış politika yürütülemez

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasî ve Savunma Komitesinin, anlaşma henüz TBMM gündemine gelmeden İstanbul’da toplanacak olmasına tepki gösterdi.

Çakırözer, “Türkiye’nin güvenlik ve savunma politikaları milletten ve milletin temsilcilerinden kaçırılarak belirlenemez. Ülkemizin Suudi Arabistan, Pakistan ve başka ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine karşı değiliz. Ancak ülkemizi başka ülkelerin güvenlik öncelikleri uğruna riske sokacak böyle bir uluslararası anlaşmanın TBMM’de konuşulmadan, milletin onayı alınmadan hayata geçirilmesi kabul edilemez. Dış politika ve millî savunma, iktidarların keyfi kararlarıyla değil; şeffaf, hesap verilebilir ve Meclis iradesine dayanan bir anlayışla yürütülmelidir. Meclis’ten ve milletten kaçırılarak dış politika yürütülemez” dedi. Ankara - Anka

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