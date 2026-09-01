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1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Nepal'de selde ölenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

01 Eylül 2026, Salı 18:15
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde can verenlerin sayısının 1050'ye çıktığı bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felâket sebebiyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde can verenlerin sayısının 1050'ye yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 314 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sel felâketinin, Himalayalar bölgesindeki kar ve kaya çığını tetiklediğini vurguladı.

Bölgenin en büyük felâketlerinden  biri yaşandı

Shah, "Olay, bölgenin en büyük felâketlerinden biri. Bu olay, Himalayalar bölgesinde karşı karşıya kaldığımız risklerin iklim değişikliğiyle birlikte arttığını gösteriyor. Bu sebeple bölge teyakkuzda kalmalı." ifadesini kullandı. 

Buzulların çöküşü Nepal'i vurdu

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları sebebiyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ sebebiyle meydana geldiğini belirtmişti. 

 

 

AA

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