"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

'İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var'

01 Eylül 2026, Salı 12:25
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı" yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Himmeti, Tahran'da düzenlenen 36. İslami Bankacılık Konferansı’nda ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’a uygulanan yaptırımların ve ekonomik kuşatmanın çok geniş kapsamlı olduğunu belirten Himmeti, ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi, halkın geçim ihtiyaçlarının karşılanması ve fabrikalar ile üretim birimlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran’ın alacaklarının ve döviz kaynaklarının tahsilat sürecinin devam ettiğini, ülkenin iç rezervlere de sahip olduğunu ifade eden Himmeti, ayrıca çeşitli nedenlerle ayrıntıları açıklanamayan bazı kaynakların da bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'a hitaben "İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var." ifadelerini kullanan Himmeti, ülke ekonomisinin çöktüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, "düşmanlarının" her hafta ülkesine yeni yaptırımlar uyguladığını ancak ülkedeki ekonomik sistemin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, piyasaya 2 milyar dolara kadar döviz arz etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Döviz piyasasında oluşan dalgalanmanın yatışacağını savunan Himmeti, son dönemde döviz kurunda yaşanan artışın gerçek ekonomik faktörlerden çok "psikolojik ortamdan" kaynaklandığını savundu.

Savaşın ve bazı altyapılara verilen zararların işsizliği artırdığına işaret eden Himmeti, küçük ve orta ölçekli üretim birimlerinin finansmanına öncelik verildiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulunmuş, İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri sürmüştü.

Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mutfakta zam bitmiyor

    KYK yurt ücretlerine zam

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor

    Bu yıl 46 düzensiz göçmen tehlikeli göç yolculuğunda öldü

    "Frank işareti kalp krizi belirteci değil"

    Dünya genelinde e-posta trafiği durma noktasına geldi

    'İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var'

    ABD-Büyük Kanyon'da sel: 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp durumda

    'ABD taahhütlerine dönerse derhal adım atacağız'

    Gemi faciasında soru işaretleri

    Ali Haydar Haksal dualarla uğurlandı

    Yine tehditler savuruyor, Netanyahu tüm tuşlara basıyor

    Komutanlar isyanda: İran’a karşı savaşı sürdüremeyiz

    “Vira bismillah” zamanı

    Meclis’ten kaçırılarak dış politika yürütülemez

    Çiftçiler: Destek yerine gübreyi, mazotu, elektriği düşürün

    DP lideri Gültekin Uysal: Allah milletimizi facialardan korusun

    "Kaptan havanın müsait olmadığını görüp dönmeliydi"

    Yaz aylarında elektrikli araç kullananlar dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor
    Genel

    'ABD taahhütlerine dönerse derhal adım atacağız'
    Genel

    "Frank işareti kalp krizi belirteci değil"
    Genel

    Dünya genelinde e-posta trafiği durma noktasına geldi
    Genel

    Ali Haydar Haksal dualarla uğurlandı
    Genel

    'İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var'
    Genel

    ABD-Büyük Kanyon'da sel: 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp durumda
    Genel

    KYK yurt ücretlerine zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.