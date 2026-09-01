Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp

Filipinler'in Tarlac şehrinde Agana Köprüsü'nün kısmen çökmesi sonucu nehre düşen araçtaki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler’de bir köprünün kısmen çökmesi sonucu ölümlü bir kaza meydana geldi. Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) tarafından yapılan açıklamada, Tarlac kentinde bulunan Agana Köprüsü'nün çökmesiyle bir aracın Tarlac Nehri'ne düştüğü bildirildi. 35 KİLOMETRELİK HAT TARANIYOR Olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehre düşen araç içerisinde bulunan 1 kişinin can verdiğini belirledi. Araçta bulunan ve akıntıya kapıldığı değerlendirilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin Aguso bölgesinden Paniqui’deki Ablang Nehri’ne kadar uzanan yaklaşık 35 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetlerini sürdürdüğü; arama alanının Ablang ve Paniqui köprüleri yönünde genişletildiği kaydedildi. Haber Merkezi

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