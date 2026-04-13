İran’dan komşu ABD üslerine 6657 saldırı

ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemelerinde Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alınırken, Arap ülkelerine yönelik toplamda en az 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı tespit edildi.

ABD ile İran arasında ateşkesin ilk günü BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’e 14, ikinci günü Kuveyt ve Bahreyn’e 14 İHA saldırısı gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD’yle ateşkes ilân edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu. Saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), en az etkilenen ülke Umman oldu. AA

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.