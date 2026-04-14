41 Hafız daha icazet aldı

Gölcük’te “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Eğitimi” projesi kapsamında 41 öğrencinin hafızlık icazeti aldığı Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Gölcük İlçe Müftülüğü ile Gölcük İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği, Manevî ve İktisadî Kalkınma Vakfı (MİKAV) destekleriyle Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu ve Proje Erkek Kur’ân Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen program, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Program, hafız öğrencilerin Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlarken; 41 öğrenciye hafızlık icazetinin teslim edilmesi, dualar ve tebriklerle sona erdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.