Babacan: Önce zihniyet değişmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı’nı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bir şey değişecek sonra her şey değişecek. Değişmesi gereken şey, ülkeyi yöneten zihniyet ve kadrodur” dedi.
Babacan, ülkenin varlık içinde yokluk çektiğini ifade ederek, “2 trilyon 700 milyar faizcilere para bulan bu devlet, eğer isterse; dürüst, çalmayan, çaldırmayan bir kadroyla yönetildiğinde, çiftçiye gerekli olan desteği de gayet rahat bulur. 2 trilyon 700 milyar buluyorlar, değil mi?” ifadelerini kullandı.
