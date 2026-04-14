Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Macaristan’da seçimleri kaybeden Victor Orban ile ilgili yazdığı yazısında Avrupa’nın ortasında seçimle bir demokrasi devrimi olduğunu söyledi.

“Avrupa’nın en kudretli “Tek adam” rejimi de dün gece sandığa gömüldü” diyen Özkök, “Başbakan Orban ve rejimi, ağır bir sandık hezimeti ile gitti. Onunla birlikte 21’inci yüzyılın yeni nesil “Tek adam rejimlerinin” bazı efsaneleri de çöktü.

(*) Ne diyordu bu kâğıttan kaplan dekora inananlar? “Öyle bir rejim kurdu ki, seçimi kaybetse de bırakmaz, gitmez” diyorlardı. Oysa ne oldu? Paşa paşa gitti… O burnundan kıl aldırmayan güçlü lider; saha oyların yüzde 21’i sayılmışken, 16 yıllık kibrini sandığa kaldırıp, genç rakibini aradı ve “Kabul ettim ben yenildim” dedi.

Avrupa coğrafyası işte böyle bir şeydir… Kurduğunuz korku imparatorluğu böyle çatır çatır çöker bir gecede.” ifadelerini kullandı.

