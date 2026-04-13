Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2'ye indi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 67 puanla liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.

72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sane 7. golünü attı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bu sezon 7. kez gol atma sevinci yaşadı.

Sezon başında kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Toplamda sarı-kırmızılı formayı 37 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, Kocelispor ağlarını havalandırarak gol sayısını 7'ye taşıdı.

Fenerbahçe, 2 puan yaklaştı

Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 29. haftasına Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde lider girdi.

Maçlarını daha önce oynayan bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla farkı 1'e Trabzonspor ise 3'e indirdi.

Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin farkı 2'ye indirmesine engel olamadı. Trabzonspor ile fark 4 olarak kaldı.

Sahasında 4 maç sonra puan kaybetti

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.

Kocaelispor'u son 3 maçta da yenemedi

Galatasaray, bu sezon Kocaelispor ile yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2008-09 sezonundaki son maçı 5-2 kaybeden Galatasaray, böylece rakibi karşısında son 3 lig müsabakasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde son 33 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7. kez berabere kaldı.

Serdar Dursun: "Bu puanı taraftarlara armağan ediyoruz. Başları dik stattan ayrıldılar"

Kocaelispor'da oyunculardan Serdar Dursun, taraftarın maçta kendilerini çok iyi desteklediğini söyledi.

Serdar Dursun, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde gereksiz gerginlik oluştuğunu aktaran Serdar, "İlk maçın öncesinde bir şey yoktu. Maçtan sonra birkaç olay oldu. Galatasaray tarafı da bu olaylara sinirlendi. Maçın önemi arttı. İki taraf da kendini göstermeye çalıştı. Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman zordur. Topa hakim oluyorlar. İlk yarıya biraz ürkek başladık. Topla çıkışları daha iyi yapabilirdik. İlk gole ofsayt diyorlar. Ismail Jakobs'un bir adım önde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca lehimize penaltı da olabilirdi. İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. İkinci yarıda daha ofansif oynamaya çalıştık. Önde basmaya çalıştık. Galatasaray'a önde basmaya çalışırsanız, hatalar yapabiliyorlar. Galatasaray da 8 günde üçüncü maçına çıktı. Son yarım saatte psikolojik yorgunlukları ortaya çıktı. Golü de atınca üstünlük bize geçti. Agyei'nin direkten dönen şutu var. Böyle maçlarda biraz şans olacak. İki maçta böyle değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik." ifadelerini kullandı.

"İlk 15-20 dakika gol yememen lazım"

Tecrübeli santrfor, geçen haftada oynadıkları RAMS Başakşehir karşılaşmasına benzer oynadıklarını aktararak "Böyle statlarda ilk 15-20 dakika gol yememen lazım. Sonra üstünlüğü alabilirsin. Defans arkasına top atmaya çalıştık. Son 15 dakikada daha iyi futbol oynadık." dedi.

Galatasaray'ın santrforları Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in çok değerli olduğunu aktaran Serdar, "Icardi, sakatlıktan iyi dönemedi. Fiziksel açıdan istediğini veremedi. Biraz daha formda olursa takımı için daha iyi olur. Osimhen, önde basıyor ve çabalıyor. O da rakiplerini çok zorluyor." yorumunu yaptı.

Sürekli performansını artırmaya çalıştığını aktaran 34 yaşındaki golcü, şöyle devam etti:

"Her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Pozisyon gelince değerlendirmeye çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Elimden geleni yapıp Dünya Kupası'nda bulunmak istiyorum. Bugün bir gol atsam güzel olurdu. Kalan maçlarda daha iyi oynayarak milli takım hocamız Vincenzo Montella'ya kendimi göstermek istiyorum."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Serdar Dursun, "Galatasaray'ın önemli avantajı vardı. İki hafta sonra Fenerbahçe ile derbi oynayacaklar. Ona psikolojik olarak daha iyi başlayacaklardı. Bugünden sonra şanslar eşitlendi. Hak eden kazansın." görüşünü dile getirdi.

Maçta taraftarın kendilerini çok iyi desteklediğini vurgulayan Serdar, "Bugün 2 binden fazla taraftar geldi. Bizi çok iyi desteklediler. Onların eline ayağına sağlık. İnanarak geldiler. Bize de itici güç oldu. Bu puanı taraftarlara armağan ediyoruz. Başları dik stattan ayrıldılar. Böyle değerli camialara karşı 2 maçta 4 puan almak güzel." diyerek sözlerini tamamladı.

Tayfur Bingöl: "Sahada elimizden geleni yaptık"

Kocaelispor'da oyunculardan Tayfur Bingöl, maç öncesi oluşan gerginliğin motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Tayfur Bingöl, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için 1 puanın çok güzel olduğunu aktaran Tayfur, "Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini birliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl, maç öncesi Galatasaray'ın yaptığı açıklamaların kendilerini motive ettiğini aktararak "Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim." diye konuştu.