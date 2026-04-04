İran ordusu: ABD’ye ait bir A10 uçağı vuruldu - Devrim Muhafızları: ABD'ye ait F-35 uçağı düşürüldü

İran ordusu, “ABD ve İsrail’e ait bir A10 uçağının Hürmüz Boğazı çevresinde hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını ve uçağın Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğünü” açıkladı.

Fars Haber Ajansı: ABD, üçüncü ülke aracılığıyla 48 saatlik geçici ateşkes teklif etti

İran ordusu, düşürülen bir A10 uçağına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, “ABD ve İsrail’e ait bir A10 uçağının Hürmüz Boğazı çevresinde hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı ve uçağın Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğü” belirtildi.

NYT: Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü

New York Times'ın (NYT), konuya yakın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bugün ikinci ABD savaş uçağı daha vurularak düşürüldü.

Uçağın pilotu olaydan kurtuldu.

Öte yandan A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınında F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda düşürüldü.

NBC: Pilot sağ kurtuldu

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A-10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

NBC: Arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu

Ayrıca NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugün İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15 uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü iddia etti. ABD basınında da İran'ın bir ABD savaş uçağını düşürdüğü ve mürettebattan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü iddia edildi.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Amerikan yapımı gelişmiş bir F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.

Son 12 saat içinde ikinci savaş uçağının düşürüldüğü öne sürülen açıklamada, savaş uçağının tamamen imhası nedeniyle pilotun akıbeti hakkında bilginin henüz bulunmadığı ifade edildi.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

İran devlet televizyonu: Düşürülen ABD uçağının pilotunu sağ ele geçirene ödül verilecek

Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinin televizyon kanalında eyalet sakinlerine hitaben okunan açıklamada, "Düşmanın pilot ya da pilotlarını sağ halde polis ve askeri yetkililere teslim ederseniz değerli bir ödül elde edeceksiniz." ifadeleri kullanıldı.

Vurulan uçağın İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne de ev sahipliği yapan Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

Paylaşılan fotoğraflardaki detaylar

Düşürüldüğü açıklanan uçağa ilişkin İran basınında yayımlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk enkazındaki "U.S. Air Forces in Europe" yazısının bulunduğu amblem, F-15 Eagle uçakları üzerindeki amblemlerle eşleşiyor.

Bir diğer karede, kalın sarı şeridin görüldüğü parça da aynı model uçakların kanat kısmındaki şeritle örtüşüyor.

İngiltere'nin Lakenheath Hava Üssü'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda F-15 Eagle savaş uçağı bulunduğu ve rotasyonlar halinde Orta Doğu'ya gönderildiği biliniyor.

İran basını, düşürülen ABD'ye ait uçağın pilotunun esir alınmış olabileceğini iddia etti

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Bazı bilgilere göre, bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmiş Amerikan savaş uçağının imha edilmesinin ardından uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, ABD güçlerinin pilotun hayatta olduğuna inanarak arama çalışmalarına başladığına dair bilgilerin olduğu ancak bazı kaynakların pilotun İran tarafından yakalanarak esir alındığını söylediği aktarıldı.

Diğer yandan uçağın düştüğü Kohgiluye eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan kaynaklar, "Bu olayda Amerika'nın 'itibarının' bir kez daha zedelenmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde kurtarılan pilot olarak başka bir kişiyi tanıtmaları muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından da uçağın fırlatma koltuğunun ve paraşütün düştüğü yerin fotoğrafı paylaşıldı.

İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı.​​​​​

Mehr Haber Ajansı: Düşürülen savaş uçağının pilotunu arama çalışmasına katılan ABD helikopteri vuruldu

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran tarafından düşürülen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama-tarama faaliyetlerine katılan bir ABD helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Vurulan helikopterin fotoğrafları yayımlanırken konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

AP: Pentagon'dan yazılan bir e-postaya göre, ABD ordusu 'bir uçağın düşürüldüğüne' dair bildirim aldı

Associated Press (AP), ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gönderilen bir e-postaya göre, ABD ordusunun Orta Doğu'da "bir uçağın düşürüldüğüne" dair bildirim aldığını öne sürdü.

AP'nin ele geçirdiğini belirttiği Pentagon'dan gelen e-postada, ABD ordusuna Orta Doğu'da "bir uçağın düşürüldüğüne" dair bilgi verildiği belirtildi.

Söz konusu e-postada uçağın düşürülmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmediği aktarıldı.

ABD basını: İran'da ABD'nin savaş uçağı düştü, mürettebatın akıbeti belirsiz

ABD basınına konuşan kaynaklar, İran'da ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğünü, mürettebatın akıbetinin ise belirsiz olduğunu belirtti.

Ayrıca Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan bir yetkili, İran'da ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğünü kaydetti.

Yetkili, uçağın enkazında ABD'nin arama kurtarma operasyonu yürüttüğünü bildirerek, bunun İran'da saldırıların başından bu yana ABD'nin kaybettiği ilk uçak olduğunun altını çizdi.

New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer ise uçağın mürettebatının akıbetinin belirsiz olduğunu kaydederek, İran hayatta kalanlara ulaşmadan ABD'nin bir an önce alana ulaşmaya çalıştığını aktardı.

Öte yandan ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran ordusu bir ABD savaş uçağını düşürdü. Savaş uçağındaki mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Axios haberinde bu durum ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme başlatması sonrası "bir ABD uçağının düşman ateşiyle düşürüldüğü ilk olay" olacağı aktarıldı.

CBS News: İran'da düşürülen ABD'ye ait savaş uçağındaki iki pilottan biri kurtarıldı

CBS News'e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li kaynaklar, uçağın iki pilotundan birinin ABD güçleri tarafından kurtarıldığını savundu.

Yetkililer, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğuyla atlayan diğer pilot için bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Axios: İsrail, düşürülen ABD savaş uçağının mürettebatını arama çalışmaları için İran'a saldırılarını iptal etti

Axios haber platformunun bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına söz konusu kararı aldığı ileri sürüldü.

Öte yandan Axios'a konuşan yetkili, İran’da düşürülen ABD savaş uçağının iki mürettebatından birinin ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarıldığını öne sürdü.

ABD Kongre üyesi Jeffries: Haberi yakından takip ediyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"İran'da bir F-15'in düşürüldüğü haberini yakından takip ediyoruz." mesajını paylaşan Jeffries, uçağın mürettebatı ve arama kurtarma çalışmalarında yer alan tüm ABD askerlerinin güvenliği için dua ettiklerini belirtti.

Kalibaf, ABD’nin pilot arama çabalarını, Trump’ın "İran’ı yok ettik" açıklamalarına atıf yaparak alaya aldı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı "yok ettik" şeklinde defalarca yaptığı açıklamalara atıf yaparak ABD’nin söylemleri ile sahadaki gelişmelere alaycı ifadelerle dikkati çekti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ı art arda 37 kez yendikten sonra başlattıkları bu parlak ama stratejisiz savaş, şimdi 'rejim değişikliği'nden 'Hey lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz?' seviyesine indirgendi. Vay canına. Ne inanılmaz bir ilerleme. Bunlar kesinlikle birer dahi."