"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Sanal kumar çok tehlikeli

03 Nisan 2026, Cuma 09:42
Psikolog Büşra Filiz, sanal kumarın geleneksel kumardan çok daha hızlı ve tehlikeli bir bağımlılık döngüsüne sebep olduğunu söyleyerek aileleri uyardı.

Türkiye’de 2025-2026 dönemini kapsayan veriler, sanal kumarın bir “halk sağlığı krizi”ne dönüştüğünü gösteriyor. Sanal kumarın sunduğu anonimlik ve hız sayesinde gençler, kimliklerini belli etmeden saniyeler içinde kumar oynayabilirken; bu durum bağımlılık yaşının 15’e kadar gerilemesine sebep oluyor. Klinik veriler ışığında açıklamalarda bulunan Psikolog Büşra Filiz, sanal kumarın geleneksel kumardan çok daha hızlı ve tehlikeli bir bağımlılık döngüsüne sebep olduğuna dikkati çekerek, ailelere uyarılarda bulundu.

En büyük dijital tehditlerden biri

Sanal kumarın beynin ödül sistemini doğrudan manipüle ettiği gerçeği, bugünün en büyük dijital tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bağımlılığın nörobiyolojik temellerine vurgu yapan Filiz, “Bu bir irade meselesi değil, profesyonel müdahale gerektiren kronik bir beyin hastalığıdır” diyerek, konunun tıbbi boyutuna dikkati çekti. Ergenlik döneminde beynin karar verme ve riskleri değerlendirme merkezi olan prefrontal korteksin henüz tam olgunlaşmadığını hatırlatan Filiz, gençlerin biyolojik olarak “dur” deme mekanizmalarının zayıf olduğunu ve bu nedenle risk almaya çok daha yatkın hale geldiklerini belirtti.

 

Erken müdahale hayatî önem taşıyor

Ailelerin çocukları üzerindeki dikkatli gözlemleri, bu sessiz krizin erken teşhisinde hayatî önem taşıyor. Günlük rutinlerdeki anî değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Filiz, “Çocuğun eskisinden çok daha fazla ekran başında vakit geçirmesi, kaynağı belirsiz kazançlar elde etmesi ya da açıklanamayan borçlara girmesi ciddi uyarı sinyalleridir. Sosyal çevreden ve aileden uzaklaşma ile ani duygu durum değişimleri, profesyonel destek gerektirdiğini gösterir” dedi. Meselenin sadece maddî değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesi olduğunu vurgulayan Filiz, “Kumar bağımlılarının yarısından fazlası hayatlarının bir döneminde intiharı düşünmektedir; bu yüzden uzman desteği bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı. 

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

 

  • Hüseyin İlhan

    3.04.2026 12:10:22

    İktidar sanal kumarın adamalrı tarafından kanuni kisvesi altında yapılmasına destek verirken,yüce rabbimizin haram kıldığı kumarı değilde kişi-lerin kumar şirketlerinin zararına olan kumar oynanmasını engelliyor.

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
