ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürdürdüğü dönemde, Hürmüz Boğazı'nı açabileceklerini ve "petrolü alıp servet kazanabileceklerini" belirtti.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz daha zamanla, Hürmüz Boğazı'nı kolayca açabilir, petrolü alabilir ve servet kazanabiliriz." ifadesini kullandı. Trump önerdiği hamlenin "dünya için bol petrol anlamına gelebileceğini" kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaş nedeniyle kesilmişti ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor. Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açtı. AA

