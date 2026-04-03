"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İmamoğlu davasında 18 tahliye: Ülkeyi adalet kurtaracak

03 Nisan 2026, Cuma 20:47
İBB davasında ara karar açıklandı. 18 kişi tahliye edilirken Ekrem İmamoğlu, adalet vurgusu yaparak “Milletin kurtuluşu adalettir” dedi ve konuşmasını ayetle tamamladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 15’inci oturumunda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti oy birliği ile Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Kadriye Kasapoğlu, Davut Bildik, Esra Bulduk, Şehide Zehra Yüksel, Başak Tatlı, Nazan Başelli olmak üzere 18 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen kişilere yurtdışı yasağı uygulanması da kararlaştırıldı.

Adaletsizlik ülkeyi batırır

Mahkeme heyetine seslenen Ekrem İmamoğlu, “Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Sakın, öyle beylik laflar eden insanlar bizi kurtarır diye düşünmeyin; adalet herkesi kurtarır. Yüce Türk milletinin de tek kurtuluşu budur. Tutuksuz yargılanma haktır.” dedi.

Adaletli olun, Allah’tan korkun

İBB Başkanı, savunmasını Maide Suresi’nden bir ayet okuyarak şu sözlerle sonlandırdı: “Çok kıymetli bir ayeti paylaşıyorum: ‘Ey iman edenler! Allah’a bağlılığınızda sıkı durun. Nefretiniz sizi adaletten sapma günahına itmesin… Adaletli olun; Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.’ Lütfen bütün arkadaşlarımı serbest bırakın.”

  • S.topuz

    3.04.2026 23:06:34

    "BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi. Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi." HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😭🇹🇷😭🇹🇷🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋😪🇹🇷😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

📷

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

