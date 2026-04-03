İmamoğlu davasında 18 tahliye: Ülkeyi adalet kurtaracak

İBB davasında ara karar açıklandı. 18 kişi tahliye edilirken Ekrem İmamoğlu, adalet vurgusu yaparak “Milletin kurtuluşu adalettir” dedi ve konuşmasını ayetle tamamladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 15’inci oturumunda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti oy birliği ile Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Kadriye Kasapoğlu, Davut Bildik, Esra Bulduk, Şehide Zehra Yüksel, Başak Tatlı, Nazan Başelli olmak üzere 18 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen kişilere yurtdışı yasağı uygulanması da kararlaştırıldı.

Adaletsizlik ülkeyi batırır

Mahkeme heyetine seslenen Ekrem İmamoğlu, “Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Sakın, öyle beylik laflar eden insanlar bizi kurtarır diye düşünmeyin; adalet herkesi kurtarır. Yüce Türk milletinin de tek kurtuluşu budur. Tutuksuz yargılanma haktır.” dedi.

Adaletli olun, Allah’tan korkun

İBB Başkanı, savunmasını Maide Suresi’nden bir ayet okuyarak şu sözlerle sonlandırdı: “Çok kıymetli bir ayeti paylaşıyorum: ‘Ey iman edenler! Allah’a bağlılığınızda sıkı durun. Nefretiniz sizi adaletten sapma günahına itmesin… Adaletli olun; Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.’ Lütfen bütün arkadaşlarımı serbest bırakın.”