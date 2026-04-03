Sağanak ve toz taşınımı nedeniyle bazı illere "sarı" kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için sağanak ve toz taşınımı nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.​​​​​​​

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bugün İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimleri ile Edremit Körfezi'nde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla'da beklenen kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ve akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetini artıracağının öngörüldüğü kaydedildi.

Güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari illeri ile Bitlis'in güneyinde yerel kuvvetli olacağı anlatıldı.

Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunu da etkisi altına almasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.