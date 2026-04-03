Petrol şokunda en ağır darbeyi Türkiye alabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, petrol fiyatlarında olası bir sıçramanın Orta ve Doğu Avrupa ekonomileri ile Türkiye üzerindeki etkilerini analiz ederek, enerji ithalatına yüksek bağımlılığı bulunan Türkiye ve Macaristan’ın en kırılgan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, raporda, temel senaryoya göre petrol fiyatlarının 2026'da 80 dolar, 2027'de 65 dolar seviyelerinde seyretmesi halinde etkilerin sınırlı kalacağı belirtilirken, Brent petrolün 2026'da 130 dolara, 2027'de 100 dolara yükselmesi durumunda bu ülkelerin ciddi baskı altında kalacağı ifade edildi. Etkinin, ülkelerin ekonomik tamponları ve politika tepkilerine bağlı olacağı kaydedilirken, yerli enerji üretimi ve enerji sepetindeki çeşitliliğin belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

