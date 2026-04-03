İspanya’dan şık hareket

İspanya hükümeti, İspanya ile Mısır millî takımları arasında oynanan dostluk maçında, bir grup taraftarın İslamofobik söylemle tezahürat yapmasını kınadı.

Eğitim ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, maç sırasında bir grup taraftar tarafından yapılan “yabancı düşmanlığı ve ırkçı tezahüratların en sert şekilde kınandığı” bildirildi. “Spor alanındaki her türlü şiddete karşı mücadeleye olan kesin ve net bağlılığın” vurgulandığı açıklamada, “Kesinlikle kabul edilemez olan bu davranışlar, sporu, saygı ve birlikte yaşama alanı olarak anlayan ve deneyimleyen İspanyol taraftarlarının büyük çoğunluğunu hiçbir şekilde temsil etmemektedir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı sıfır tolerans, kurumsal bir gereklilik ve vazgeçilmez bir demokratik ilkedir” mesajı verildi.