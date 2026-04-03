İsrail'in Leviathan doğal gaz sahasında üretime yeniden başlandı

İsrail, Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Leviathan Gaz Sahası’nda üretime yeniden başlandığını duyurdu.

İsrail merkezli ekonomi gazetesi Globes’un haberine göre, İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Leviathan sahasında üretimin yeniden başlatılması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, Leviathan sahasında 32 gün aranın ardından yeniden üretime başlandığı ve Mısır ile Ürdün’e gaz ihracatının yeniden başlatılması kararı alındığı kaydedildi. Globes’un haberinde, Leviathan sahasının 32 gün aranın ardından yeniden üretime başladığı ve Mısır ile Ürdün’e gaz ihracatının yeniden başlatıldığı ifade edildi. İsrail’in diğer doğal gaz sahalarından Tamar Gaz Sahası’nın savaş süresince faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan haberde, Karish Gaz Sahası’nın ise yeniden devreye alınıp alınmadığının henüz netlik kazanmadığı vurgulandı. İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve "Yükselen Aslan" adı verilen operasyon kapsamında, Leviathan ve Karish sahalarının olası saldırılara karşı tedbir amacıyla kapatıldığı belirtilen haberde ayrıca, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz platformlarına yönelik olası saldırı riskinin İsrail makamlarında endişe oluşturmayı sürdürdüğü aktarıldı. AA

