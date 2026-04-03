NATO protesto edilecek

NATO üyesi ülkeler, her yıl 4 Nisan'da ittifakın üyelerine savunma ve güvenlik sağlamak üzere kuruluşunun yıl dönümünü kutluyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın özellikle Avrupa ülkelerinde meydana getirdiği yıkım ve tahribat ile Sovyetler Birliği'nin askerî gücü ve yayılmacı politikasına karşı 1949'da Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kurulan NATO, temel amacını askerî ve siyasî yollarla üye ülkelerin bağımsızlık ve güvenliğini güvence altına almak olarak tanımlıyor.

NATO'nun kurucu üyeleri arasında ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Portekiz bulunuyor. Türkiye’de kurulacak olan iki yeni NATO kolordusuna yönelik tartışmalar sürerken sol örgütlerin NATO'nun 77'nci yıldönümüne yönelik eylem çağrıları devam ediyor. NATO’nun 77’nci kuruluş yıl dönümü ve söz konusu zirve, 4 Nisan’da, İncirlik ve Kürecik’teki NATO üsleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında protesto edilecek.