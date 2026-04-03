AYM’den 13 yılda 84 bin 519 ihlâl kararı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Anayasa Mahkemesi’nin 2012-2025 dönemine dair hak ihlâli verilerini değerlendirerek, yargı sisteminde kronikleşen sıkıntılara dikkat çekti.

Suiçmez, “Anayasa Mahkemesi, 2012-2025 verilerine göre bu zaman zarfında toplam 84 bin 519 hak ihlali kararı verildi. ‘Anayasa Mahkemesini tanımıyorum, saygı da duymuyorum’ diyebilen bir iktidar aklı karşısında hukuk sistemimiz can çekişmeye devam ediyor. Bedelini ise her zaman olduğu gibi halkımız ödüyor” dedi. Öte yandan AYM, Tayfun Kahraman hakkında oy birliğiyle yeniden ihlâl kararı verdi. Ankara-Anka

Okunma Sayısı: 718

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.