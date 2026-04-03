Mescid-i Aksa’ya destek çağrısı

Hamas, İsrail’in artan ihlallerine karşı Mescid-i Aksa’ya destek ve Filistinli esirlerle dayanışma çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’yı kapalı tutma yönündeki keyfi uygulamasını sürdürdüğü belirtildi. Mescid-i Aksa’nın tehlikeli baskın ve ihlallere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, “İşgal yönetimi bunun yanında Filistinli esirler hakkında işlediği suçların dozunu da artırdı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra dünyadaki özgür halkların 3 Nisan Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca Mescid-i Aksa’ya destek ve Filistinli esirlerle dayanışma gösterileri düzenlemeleri çağrısında bulunuldu. AA

