"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Rüşvet alanları büyükelçi yapmadınız mı?

03 Nisan 2026, Cuma 09:58
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın iktidarı eleştirerek, “Bugün bize yolsuzluk konusunda hamasi nutuklar atanların ‘sıfırla oğlum sıfırla’ dediklerini unuttu mu sanıyorsunuz bu memleket? Bu memlekette siz rüşvetle, TBMM’nin kürsüsünde, her gün ‘Gazi Meclis” diye kutsadığınız Meclis’in kürsüsünde nutuk atan adama ne yaptınız ki? Rüşvet alan adamları siz büyükelçi yapmadınız mı? Gelin hep beraber bu yolsuzluk meselesine açık bir düzenleme ortaya koyarak memleketin malî kurumlarını da devreye sokarak uygulayalım” dedi. 

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

  • Hüseyin İlhan

    3.04.2026 12:08:56

    Rüşvet alan,kamu kaynakalrını çalan ve çaldırtan,milletin ve ülkenin trilyonlarını,65 milyar dolarını bizzat iktidar yapmış,yaptırmıştır. Mesela COVİD dönemindeki Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ve ailesi devlete fahiş fiyatlarla mal satttığı,KIZILAY'ı miadı dolan veya dolmak üzere olan kan plazmalarını alarak satan,KIZILAYı dolandıran ,ANKARA'yı parsel parsel sattı dedikleri kişi için 100 dava dosyası verildiği halde neden,niçin hukuk işletilmemiştiiir. ÇİFTE STANDART ile adalet olmaz.Olanada adalet denmez.

