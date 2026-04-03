Rüşvet alanları büyükelçi yapmadınız mı?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın iktidarı eleştirerek, “Bugün bize yolsuzluk konusunda hamasi nutuklar atanların ‘sıfırla oğlum sıfırla’ dediklerini unuttu mu sanıyorsunuz bu memleket? Bu memlekette siz rüşvetle, TBMM’nin kürsüsünde, her gün ‘Gazi Meclis” diye kutsadığınız Meclis’in kürsüsünde nutuk atan adama ne yaptınız ki? Rüşvet alan adamları siz büyükelçi yapmadınız mı? Gelin hep beraber bu yolsuzluk meselesine açık bir düzenleme ortaya koyarak memleketin malî kurumlarını da devreye sokarak uygulayalım” dedi. AA

Okunma Sayısı: 1133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.