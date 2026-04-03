Savaşa direnen emekli ediliyor

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformundan Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaştı.

Parnell’in açıklamasında, “General Randy George, Ordu’nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır.” ifadelerine yer verdi. Açıklamanın devamında Parnell, Savunma Bakanlığının, Amerikan ulusuna sunduğu “onlarca yıllık hizmetten dolayı” George’a “minnettar” olduğunu belirterek emeklilik hayatında kendisine “esenlikler” diledi. AA

