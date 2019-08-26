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İran ve ABD arasındaki buzlar eriyor mu?

26 Ağustos 2019, Pazartesi 20:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinin üçüncü ve son gün oturumlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Zirvenin başlangıcında birçok beklentinin olduğunu ve liderlerin arasında birlik ortaya çıktığını belirten Macron, ABD'nin gelecek yıl G7'nin başkanlığını üstleneceğini söyledi. 

Macron, Trump ile cumartesi günü öğle yemeğinde yaptığı görüşme sayesinde birçok konuda mesafe katettiklerini aktardı. 

"Ruhani, Trump ile görüşmeyi kabul ederse bir anlaşma bulunabilir"

"İran'ın nükleer anlaşması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği hususunda anlaştık. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor ve bölgenin istikrarını tehdit etmemesi gerekiyor." diyen Macron, dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Biarritz'de yaptığı görüşmeden bir sonuç çıkmadığını ancak diyaloğu pekiştirdiğini belirtti.

Macron, bu sabah telefonda görüştüğü Ruhani'nin ülkesinin çıkarlarına uygun olduğu sürece her siyasi liderle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

"Ruhani ve Zarif'e söylediğim gibi, eğer Ruhani Trump ile görüşmeyi kabul ederse bir anlaşma bulunabilir. Gelecek haftalarda Ruhani ve Trump arasında bir görüşme olmasını istiyorum." açıklamasında bulunan Macron, bu görüşmenin gerçekleşebilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." ifadesini kullanan Macron, zirvede ticaret alanında kuralların değişmesi gerektiğine yönelik ortak iradenin oluştuğunu belirtti.

Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali

Trump ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirveyi "gerçekten başarılı" şeklinde nitelendirdi.

Trump, Fransa'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişimlerine ilişkin soruya, "İran, göreve geldiğim 2,5 yıl önceki ülke değil. İran bir numaralı terör ülkesiydi. Göreve geldiğimde 18 çatışma alanı vardı, her biri İran tarafından destekleniyordu. İran'ın büyük potansiyeli var. Rejim değişikliği, lider değişikliği hedeflemiyoruz. Nükleer silaha, balistik füzeye sahip olmasınlar ve anlaşmanın süresi daha uzun olsun istiyoruz." yanıtını verdi.

Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullandı. 

AA

Etiketler: İran, ABD, Fransa
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