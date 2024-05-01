"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

“Sen bir savaş suçlususun” tepkisi

01 Mayıs 2024, Çarşamba 14:51
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’e verdiği destekten dolayı bir protestocunun “Sen bir savaş suçlususun” tepkisine maruz kaldı.

İkinci Avrupa'ya sert Gazze eleştirileri: İlk günden itibaren zalimin bayrağını dalgalandırdınız!
Belçika’da “Birinci ve İkinci Avrupa”
Bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum
Üç medeniyet anlayışında mutluluk formülleri
İkinci Avrupa atakta… ve… Birinci Avrupa teyakkuzda…

Ulusal basında çıkan haberlere göre, von der Leyen, Hollanda’nın Maastricht kentinde katıldığı etkinliğin yapıldığı bina önünde, onlarca kişinin protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Von der Leyen, bina önünde fotoğraf çektirdiği sırada bir kadın protestocu, “Sen bir savaş suçlususun.” diye bağırdı. İsrail’in Gazze’deki eylemlerine verdiği destek nedeniyle Alman siyasetçiye tepki gösteren kadın protestocu, ayrıca von der Leyen’e İsrail’in saldırılarında binlerce çocuğunun öldürüldüğünü hatırlattı.

Von der Leyen, kendisine yönelik sözlere tepkisiz kalırken, protestocu ise güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

***

AP milletvekili Daly: Von der Leyen ve AB'nin eylemleri soykırımı mümkün kıldı

Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi Clare Daly, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB'nin eylemlerinin İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımı mümkün kıldığını söyledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Avrupa krizden felakete mi gidiyor?" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Daly'nin yanı sıra eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eski Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Bernadette Devlin McAliskey ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Varufakis, savaş çığırtkanlarını durdurmak için barikatlar kurulmadığı sürece AB'de hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

Gazze'nin tarihe yön vereceğini ifade eden Daly de dünyanın birçok yerinde insanların Gazze konusunda dik duruş sergilediğini ve bundan geri dönmeyeceklerini söyledi.

Daly, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve von der Leyen'in bu husustaki tutumunu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırımın eşiğine geldiğini belirten Daly, bunu sadece kendisinin değil, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler'in Filistin Özel Raportörü'nün de söylediğini belirtti.

Daly, "Ursula von der Leyen ve AB'nin eylemleri (Gazze'deki) soykırımı mümkün kıldı. Onlar suç ortağıdır ve hiçbir şey yapmamakla kalmayıp, İsrail'in AB ile ilişkilerinde gördüğü tüm olumlu muameleyi sürdürerek, İsrail'i silahlandırarak ve sözlü destek vererek bu soykırımın devam etmesini sağladılar. Onlar da en az İsrailliler kadar suç ortağıdır." diye konuştu.

 

AA

Okunma Sayısı: 518
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    1.5.2024 15:11:42

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN  EYYYY AB, BM, NATO, ABD,  ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, İspanya, Şili, Belçıka, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM ve İNSANLIK, vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoook  GEÇ kaldınız bile!👏👏👏 😭😡😤🙌🌷🤲🌷🌙☝️❤🕊🕊🕊🌍🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

“Sen bir savaş suçlususun” tepkisi

Türkiye Hadisçiler Platformu: Gazze’deki soykırım derhal durdurulsun

BM Özel Raportörü gösterilere destek verdi

Enkaz altındaki cesetler çıkarılmaya başlandı

UCM'nin, Netanyahu kararının uygulanması dünyanın tutumuna bağlı

Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

Bir üniversitede daha protesto

Gazze için bir ateşkes teklifi var

Emekliler yine meydanlarda

AİHM’den 1000 yeni dosya

Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor

Mülteci fonunda da usulsüzlük

Besiciler: Bitiyoruz

Yargıtay seçiminde 29. turda da sonuç yok

Esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacağız

Gaziantep'te midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

ABD'de polisler arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradı: 4'ü öldü, 4'ü yaralandı
📷

Ailenin temeli sağlam atılmalı - “Toplumun Temeli Aile” paneli Ankara’da yapıldı

Vietnam protestoları gibi

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bir muvazaanın sonu
Cevher İLHAN

Muhalefet oyuna gelmesin
Ali FERŞADOĞLU

Pısırıklıklardan nasıl kurtulunur?
İbrahim Aktaşcı

Doktor, sen önce kendini iyileştir
Süleyman KÖSMENE

Müekkel melekleri görebilir miyiz?
Risale-i Nur'dan

Emek ile sermaye nasıl barışır?
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Toplumun temeli aile
Faruk ÇAKIR

Orası İskoçya
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.