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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

01 Mayıs 2024, Çarşamba 00:16
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

Borrell, açıklamasını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptı. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıyabileceğini söyledi. Bunun için süre öngörüsünde de bulundu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mayıs ayı sonuna kadar bazı AB üyesi ülkelerin Filistin'i Devlet olarak tanıma kararını alabileceğini belirtti. Mayıs ayı sonuna kadar sürecin tamamlanabileceğini belirtti. Bu ülkelerin hangi ülkeler olduğunu ise söylemedi.

4 ülkeden açıklama gelmişti

Ancak geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler zirvesinde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti. İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta liderleri açıklamada 'koşullar uygun olduğu zaman' Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduklarını bildirmişti. Borrell'in bahsettiği ülkelerin bu 4 ülke olduğu değerlendiriliyor.

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