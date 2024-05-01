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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Türkiye Hadisçiler Platformu: Gazze’deki soykırım derhal durdurulsun

01 Mayıs 2024, Çarşamba 13:59
Türkiye Hadisçiler Platformu, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına tepki göstererek, “Gazze’de yaşanan soykırımın derhal durması” yönünde çağrı yaptı.

Türkiye Hadisçiler Platformu, “Gazze’deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek Açıklaması” başlığıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce paylaştığı yazıda, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Açıklamada, “Altı ayı aşkın bir süredir, tüm insanlığın gözleri önünde Gazze’de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetilmeksizin apaçık bir soykırım uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Gazze’deki tüm okulların, fakültelerin, mabetlerin ve hastanelerin yerle bir edildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitimcilerin ve öğrencilerin de İsrail’in şiddetine maruz kaldığı ve eğitim-öğretim haklarından mahrum bırakıldığı aktarıldı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yanı sıra zulme ve zalime destek verenler ile seyirci kalanların şiddetle kınandığına vurgu yapılan açıklamada, “Gücümüz nispetinde tüm mazlumları desteklediğimizi duyurmak istiyoruz.” denilerek, İsrail ve destekçileri protesto edildi. Açıklamada ayrıca, “İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze’de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. “ ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hadisçiler Platformunun açıklamasını eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Demirel, Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmed Fatih Kaya’nın imzaladığı bildirildi.

AA

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