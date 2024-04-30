Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ilk ziyaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yaptı.

Görüşmenin ardından Özel, “Anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut Anayasa’ya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Anayasa tartışmaları, siyasetin üzerine bir sis olarak çöküp de diğer meseleleri görünmez kılıyorsa burada vatandaşın menfaati olmaz. Bugün sorun, yoksulluk, işsizlik, artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve insanların yoksullaşmasıyken biz anayasa konuşup, bir sis indirip bu sorunları görünmez kılıyorsak biz vatandaşın mesajını alamamış oluruz” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamına başlar ve sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Ankara - Anka