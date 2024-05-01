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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

“Maraş tarhanası” dünya mutfağında

01 Mayıs 2024, Çarşamba 14:18
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden “Maraş tarhanası”, birçok ülkede damakları tatlandırıyor. AB nezdinde tescil edilen, Kahramanmaraş’ın da coğrafi işaret tescilli ikinci ürünü olan “Maraş tarhanası”, yazın firik, kışın ise çerez ve çorba olarak tüketiliyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, şehirle özdeşleşen tarhananın dondurmadan sonra bölgede en çok rağbet gören ürün olduğunu söyledi. Kenttin yerel ürünlerinin İstanbul ve Ankara’dan yurt dışına gönderildiğini belirten Narlı, “Suudi Arabistan, İran, Amerika, Avrupa ülkelerinin tamamı ve Asya bölgesine ihraç ediliyor. Tarhana doyurucu bir gıda olduğu için her yerden tercih ediliyor. Eskiden misafirimiz geldiğinde giderken yanlarında dondurma gönderirdik, şimdi tarhanayı da alıp gidiyorlar” diye konuştu.

Osmanlıdan bugüne ulaşan lezzet

Gıda mühendisi Emine Uzun da Maraş tarhanasının Osmanlı’dan bugüne ulaşan bir lezzet olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi: “Tarihimizde tarhanaya ilk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde rastlıyoruz. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi öncesinde annesi Gülbahar Hatun’dan askerler için uzun ömürlü bir gıda ister. Buğday ile yoğurdun karışımıyla yapılan tarhananın serüveni işte bu şekilde hayat buluyor. Uzun ömürlü, sağlıklı bir gıda olmasından dolayı hem yurt içi hem de dışında çok fazla tercih ediliyor.”

 

 

AA

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