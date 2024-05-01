Bir üniversitede daha protesto

ABD’de, Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara, ülkenin en batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesindeki (SFSU) öğrenciler de katıldı.

SFSU kampüsüne, ilki Columbia Üniversitesinde kurulan “Gazze Dayanışma Kampı” benzeri, 20’nin üzerinde çadırın yerleştirildiği görüntülendi. Üniversite öğrencileri, düzenledikleri mitingde, “Filistin’e özgürlük” sloganları atarken, dağıttıkları bildiride üniversite yönetiminden isteklerini, “Potansiyel öğrenci gösterilerine karşı polis güçlerini göndermekten kaçının. Öğrencilere karşı akademik misillemeden kaçının ve öğrencilerin kampüste protesto hakkına saygı gösterin” şeklinde sıraladı. Ticari anlaşmalara son verin Üniversitenin öğrenci temsilcileri, SFSU’nun İsrail’e askeri malzeme üreten Lockheed Martin, HP gibi firmalarla olan ticari anlaşmalarına son vermesini istedi. SFSU’daki protesto gösterileri, California’daki Stanford ve UC Berkeley üniversitelerinde devam eden gösterilerin ardından geldi. ABD medyasına göre ülke genelinde 70’ten fazla üniversitede Filistin’e destek protestoları düzenlenirken, yüzlerce öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. AA

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