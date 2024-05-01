Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek

Türk devletleri, ortak uydu üreterek bu alandaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla mühendislerden oluşan özel bir ekip kurmak için düğmeye bastı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzay ve uydu alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye Uzay Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamındaki TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için geldiği Ankara’da değerlendirmede bulunan Azimov, çok verimli ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.Azimov, uzayın keşfiyle ilgili birçok konuyu ele alarak bazı mevzularda anlaştıklarını bildirdi. Bursa’da geçen yıl gerçekleştirilen ve çok güzel geri dönüşler aldıkları Uzay Kampı Türkiye (Space Camp Turkiye) etkinliğinin ikincisinin yerine ilişkin de değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Azimov, bu tür organizasyonların gençlerin bilgi birikimine katkı sağladığını ifade etti. Azimov, “Diğer yandan bu tür etkinlikler dayanışmayı ve ortak geleceğe olan inanç duygusunu artırarak, gençlerin bir araya gelmelerine olanak sağlıyor.” dedi. AA

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