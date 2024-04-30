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30 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Vietnam protestoları gibi

30 Nisan 2024, Salı 02:24
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eren Alper Yılmaz Independent Türkçe’ye “İfade özgürlüğü ve Filistin meselesi bağlamında ABD’deki üniversite protestoları” başlıklı yazı yazdı.

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Yılmaz yazısında şunları söyledi:

“Protestoların dozajının artması ile birlikte bazı üniversitelerde eğitime ara verilirken, bazılarında ise öğretim üyeleri derslere girmeme kararı alarak öğrencilerle birlikte protestolara destek verdiler, hatta içlerinde tutuklananlar da oldu. Protestolara her dinden ve kökenden gencin katılması aslında bu direnişin yalnızca Müslümanlar tarafından örgütlenmediğini de gösteriyor.

New York’ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, “Filistin’in haklı davasının yanında olduklarını” açıkça belirtti. Gelişmeler, 1968 yılında başlayan ve Vietnam Savaşı’nı protesto eden öğrenci hareketlerini hatırlatıyor. O dönemler de savaş karşıtı üniversite öğrencileri ayaklanmış, gösteriler iktidardaki Demokrat Parti’yi derinden etkilemiş ve başkanlık seçimlerini kaybetmesine sebep olmuştu. Nihayetinde devam eden protestolar neticesinde ABD Vietnam’dan çekilmek zorunda kalmıştı.”

Haber Merkezi

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