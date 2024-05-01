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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Enkaz altındaki cesetler çıkarılmaya başlandı

01 Mayıs 2024, Çarşamba 13:28
Sağlık ve Vakıflar bakanlıklarıyla Sivil Savunma Birimi’nden oluşan komite, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından cesetleri çıkarmaya başladı.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık ve Vakıflar bakanlıklarıyla Sivil Savunma Birimi’nden oluşan komite, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından cesetleri çıkarmaya başladı. Gazze’nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, yaptığı açıklamada, aylardır devam eden İsrail saldırılarının neden olduğu enkazdaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kahlut, “Sağlık ve Vakıflar bakanlıkları ile Sivil Savunma Birimi yetkililerinden oluşan komite, gönüllülerin desteğiyle Gazze’nin kuzeyinde yıkılan evlerin enkazında ceset çıkarmak için çalışıyor.” dedi.

UYGUN TEÇHİZATIMIZ  YOK

Enkazdan çıkarılacak naaşların inceleneceğini, kimliklerinin tespit edileceğini ve belgelendikten sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyinde belirlenen mezarlıklara defnedileceğini söyleyen Kahlut, çalışmalarına yaklaşık 100 günlük aradan sonra kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

Kahlut, sivil savunma ekipleriyle gönüllülerin, bu iş için uygun teçhizatı olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: “İsrail ordusunun, ekiplerimizin sahip olduğu ekskavatörleri, buldozerleri ve makineleri yok etmesinden sonra geride sadece çekiç ve ellerimiz kaldı.” Ekibin çalışmalarına, Cibaliya beldesindeki Faluca bölgesinde yer alan Ubeyd ailesine ait beş katlı bir apartmanın enkazında başladığını aktaran Kahlut, “Bu apartmanın enkazı altında 60’dan fazla naaş var, onları çıkarmak için sahip olduğumuz ilkel imkânlarla çalışacağız.” diye konuştu.

Koruyucu elbise, steril ve tıbbi malzeme lazım

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Iyd Sabah ise Sağlık Bakanlığının, cesetleri defnetmek için tahsis edilen komitenin üyesi olduğuna dikkati çekti. Sağlık Bakanlığının enkaz altındaki kayıp kişilere ilişkin bilgisi olduğunu söyleyen Sabah, enkaz altındaki cesetlerin çıkarılması ve defnedilmesi çalışmalarına başladığını aktardı. Sabah, bakanlığın koruyucu elbise, steril ve tıbbi malzeme gibi bu iş için gerekli teçhizata sahip olmadığını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütüne, Gazze’nin kuzeyinde öldürülen Filistinlilerin naaşlarının çıkarılması için gerekli tıbbi ekipmanın sağlanması için destek verilmesi çağrısında bulunan Sabah, Gazze’nin tamamındaki enkaz altında hala yaklaşık 10 bin kişinin olduğunu anımsattı.

Ubeyd ailesi binasında 10 ceset çıkarıldı

Ubeyd ailesine ait beş katlı apartmanın enkazında başlayan çalışmalar kapsamında 6 yaşında bir kız çocuğu ve bir kadının da aralarında olduğu 10 ceset çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan cesetlerin büyük kısmının çürümüş halde olduğu gözlemlendi. Yıkılan apartman sakinlerinden Tarık Ubeyd ise, “İsrail’in evi hedef almasından ve yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybetmesinden 150 gün sonra sivil savunma ekibi ve gönüllüler enkaz altındaki yaklaşık 60 kişinin cesedini çıkarmak için çaba sarfediyor.” dedi. Ubeyd, “Gönüllüler az evvel daha ilkokul birinci sınıfa giden kızım Şam’ın naaşını çıkarmayı başardı.” diye konuştu.

AA

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