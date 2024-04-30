Yargıtay seçiminde 29. turda da sonuç yok

Yargıtay Başkanlığı görev süresi dolan Mehmet Akarca’nın ardından, Yüksek Mahkeme’nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimler, üyelerin çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dünkü seçimde sonra 30. tura taşındı.

İlk 28 turda hiçbir aday, gereken en az 175 oy yani üyelerin salt çoğunluğunu alamadı. 29. turda ise 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141 oy alırken, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116 oyda kaldı. Seçime 322 üye katılırken, 13 boş oy ve 52 geçersiz oy kullanıldı. Yargıtay, yeni başkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidecek. Haber Merkezi

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