Mülteci fonunda da usulsüzlük

AB’NİN TÜRKİYE’YE SAĞLADIĞI 6 MİLYAR EUROLUK MALİ YARDIMIN KULLANIMI VE DENETİMİ KONUSUNDA SORUNLAR YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki mülteci destek programları için sağladığı fonların bir kısmının iadesini talep etti, ancak Türk Milli Eğitim Bakanlığı bu talebi reddetti.

Euronews’ta yer alan habere göre, AB’nin Türkiye’ye sağladığı 6 milyar euroluk mali yardımın kullanımı ve denetimi konusunda sorunlar yaşandığı, Avrupa Sayıştayı’nın (ECA) hazırladığı raporla gündeme geldi. ECA’nın raporuna göre, Türkiye’deki mültecilere yönelik kullanılan fonlarda ciddi usulsüzlükler ve yetersiz denetim sorunları bulunuyor. Özellikle eğitim sektöründe yapılan harcamaların etkinliği ve maliyetlerin makul olup olmadığı konusunda yeterli bilgi sağlanamamış. Rapor, projelerin maliyetlerinin AB tarafından sistematik bir şekilde değerlendirilmediğini, benzer maliyetlerin karşılaştırılmadığını ve yararlanıcı başına maliyetin hesaplanmadığını ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu, özellikle eğitim projelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle, Türk Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 8.4 milyon euronun iadesini talep etti. Ancak, Bakanlık bu talebi reddetti ve iade işlemi gerçekleşmedi.

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