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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Emekliler yine meydanlarda

01 Mayıs 2024, Çarşamba
İKTİDAR POLİTİKALARIYLA EN ÇOK MAĞDUR EDİLEN VE 31 MART SEÇİM SONUÇLARINI BELİRLEYİCİ KESİMLERİN BAŞINDA GELEN EMEKLİLER HAK ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYORLAR.

YOĞUN KAMPANYA

TÜM Emeklilerin Sendikası, bu yılki 1 Mayıs mitinglerine üyelerinin ve halkın geniş katılımını sağlamak için, 20 Nisan’dan bu yana, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışma grupları oluşturarak yoğun bir kampanya yürütüyor.

MÜCADELEYE DEVAM

31 mart seçimleri sonrasında “Emekliler ilk defa iktidarın sarsılmasını sağladı” diyen Sendika Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “İnsanca yaşama hakkı için mücadelemizi yükselteceğiz” demişti.

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Emekliler yine meydanlarda

MAAŞLARINDAN VE GEÇİM SIKINTISINDAN DERT YANAN EMEKLİLER 1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMIN’DA DÜZENLENEN MİTİNGLERİNDE MEYDANLARDA OLACAK, HAKLARINI TALEP EDECEKLER.

Emekli vatandaşlar, 1 Mayıs’ta meydanlarda olacak. Emekli maaşlarından ve geçim sıkıntısından dert yanan vatandaşlar, 1 Mayıs’ta haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için alanda yer alacaklar. Ayrıca Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) de bazı illerde 1 Mayıs etkinliklerine katılacak. Tüm Emeklilerin Sendikası, bu yılki 1 Mayıs mitinglerine üyelerinin ve halkın geniş katılımını sağlamak için, 20 Nisan’dan itibaren Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışma grupları oluşturarak yoğun bir kampanya yürütüyor. Emekli bir vatandaş, “Burada böyle oturana kadar biz de 1 Mayıs etkinliklerine katılırız. Bir kahveye, pastaneye gidip oturamıyoruz. Geliyoruz bu güneşin altında oturuyoruz. 1 bardak çay 20 lira olmuş. 10 bin lira maaş alan emekli gidip de dışarıda bir çay içebilir mi?” Emekli Hüdaver Çulha ise “Geçinemiyoruz. Maaşımız, aldığımız gün gidiyor. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz... Zaten bunlara para yetmiyor ki. Hayatın gidişatı hiç iyi değil. Halimizden memnun değiliz” diye konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK İSTİYORUZ

Eşi emekli olan Şennur Sabaz, “Eşimin aldığı maaş 10 bin lira. Kiram 15 bin lira. Ne yapacağız? Allah’tan oğlum yardım ediyor. O da yarın öbür gün nişanlanınca ne yapacağız bilmiyorum” dedi. EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu ise şunları söyledi: “Biliyorsunuz ki EYT sonrası, bir güne 17-20 yıl gibi bir adaletsizlik oluştu bizler için. Şu an akranlarımız, bizden az prim ve çalışma hayatıyla yirmi yıl çalışıp emekli olurken biz kırk yıl çalışıp emekli olacağız. Bu işçi ve emekçinin hakkının yenmesi demek oluyor. Haliyle biz de bu ülkenin katma değer katan vatandaşları olarak işçi bayramını kutlamak istiyoruz. İşçinin, emekçinin haklarının teslim edildiği, hatta 29-30 Nisan boyunca sürecek olan bir Çalışma Konseyi yapılıyor şu an Ankara’da. ve bu Çalışma Konseyi’nin ilk gündem maddesi, bir günle 17-20 yıl adaletsizliği yaşayan, daha çok prim alıp daha çok çalışan insanlara kademeli emeklilik düzenlemesinin gelmesini istiyoruz.”

Ankara - Anka

 

 

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