Besiciler: Bitiyoruz

KONYA’DA BESİCİLER ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNDEN DERT YANDI. DENİZ YILMAZ ADLI BİR BESİCİ, “GEÇEN SENE BU ZAMANLARDA BEN 70-80 TANE HAYVAN SATIYORDUM. BU YIL DAHA 10 TANE BİLE SATAMADIM” DEDİ.

Konya’da besiciler artan girdi maliyetlerinden dert yandı.

Artan maliyetlerin kurban satışını etkilediğini ifade eden Konyalı besici, “Geçen sene bu zamanlarda ben 40-50 mal satmıştım, şu an 4 tane mal sattım. Bu sene hayırlısıyla bir çıkarsak gelecek senelerde bu işi yapamayacağız. Bitiyoruz, bu şekilde olursa devam edemeyiz. 1 torba yem olmuş 560 lira” dedi. Geçen seneye oranla bu sene satışlarının azlığına dikkat çeken bir diğer besici Deniz Yılmaz ise, “Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 150 gibi büyük bir fark var. Geçen sene yem fiyatları 220-230 lira bandıydı. Bu sene peşin yem fiyatı 560 lira civarında baya bir artış var. Geçen sene bu zamanlarda ben 70-80 tane hayvan satıyordum. Bu yıl daha 10 tane bile satamadım. Gelecek seneye biraz zor ne olacağımız belli değil. Şayet besici kendi ekip dikerse bir nebze kurtarıyor. Öbür türlü yemciyle ortaksınız sadece hamallığını yapıyoruz. Kurbana 50 gün falan biz 60-70 tane hayvan satıyorduk bu sene 10 tane hayvan satabildik” şeklinde konuştu.

Konya - anka