İşgalciler Beytü’ş-Şeyh Camii’ni tahrip etti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde, Nablus’un doğusundaki Beyt Furik beldesi sınırları içindeki Hırbet Tana bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytü’ş-Şeyh Camisi’nin içini tahrip etti.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Hirbet Tana Arazi Savunma Komitesi Koordinatörü Sair Hanani, gaspçı İsraillilerin Beytü’ş-Şeyh Camisi’ne saldırdığını ve caminin içindeki eşyaların zarar gördüğünü söyledi. Cami cemaatinin cuma namazını dış mekanda kılmak zorunda kaldığını ifade eden Hanani, saldırganların Hırbet Tana’daki bahçelerin çevresini yıktığını ve hayvanlarını otlatmak amacıyla bu alanlara soktuğunu, bunun sonucunda zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü vurguladı. Yerel kaynaklar, bölgede geçen yılın başında halkın zorla yerlerinden edilmesinin ardından bu tür eylemlerin yoğunlaştığını aktardı. AA

Okunma Sayısı: 332

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.