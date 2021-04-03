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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İslam'la ilgili tepki çeken skandal ifadeleri düzeltin

03 Nisan 2021, Cumartesi
Kanadalı Müslümanlar, ders kitaplarındaki İslâm diniyle ilgili skandal ifadelerin düzeltilmesini istedi.

Kanada’nın Ontario eyaletinde orta dereceli okulların ders kitaplarında İslâm ve Hz. Muhammed (asm) ile ilgili skandal ifadeler, Müslümanları harekete geçirdi.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM), Ontario Eyalet Eğitim Bakanı Stephen Lecce’den yanlışın düzeltilmesini istedi. NCCM’den yapılan açıklamada, “Hepimiz biliyoruz ki bazen okullardaki öğretmenler kasıtlı veya kasıtsız Kanada’daki Müslümanlar hakkında yanlış bilgi veya sorunlu bakış açılarını teşvik ediyor. Buna en iyi ve son örnek Ontario Sanal Okulunda yaşanıyor.” denildi.

Açıklamada, öğrencilerin çevrim içi katıldığı derste İslâm dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- ile ilgili yanlış bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:      

“Öğrencilere, ‘Muhammed bir mağaranın içinde Kur’ân yazdı. Allah’ın bu mağaraya gelip Muhammed ile konuştuğuna ve Muhammed’in yazdıklarının Kur’ân olduğuna inanılıyor. Muhammed asker bir adamdı. Müslüman dinine bakarken buna dikkat etmek önemlidir’ bilgisi öğretiliyor. Bunlar, Ontario Sanal Okulu tarafından Hz. Muhammed (asm) hakkında derste öğretilenlerden doğrudan alıntılardır.

 Ancak bunlar bu okullarda öğretilen tam bir bilgi eksikliğini ve bariz oryantalist kinayeleri gösteren tek örnek değil.”      

Daha geniş bir sorunu hatırlattılar

Konsey olarak İslamofobi hakkında konuşmak ve bu eğitimcileri öğretilen yanlış bilgiler hakkında eğitmek için yetkililere ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Ne yazık ki bize ders materyalinde sadece kozmetik farklılıklar oluşturacaklarını söyleyerek, hepimizin aşina olduğu daha geniş bir sorunu hatırlattılar.” denildi.

Açıklamada, Müslümanlardan, Eğitim Bakanı Lecce’ye mektup göndererek İslâmla ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini istemeleri tavsiye edildi. Hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için çocuklara herhangi bir yanlış bilginin öğretilmesinin müfredatın bir parçası olmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, “Bu sebeple Bakan Lecce’yi ister özel bir okulda ister devlet okulunda olsun eğitim müfredatımıza her düzeyde İslamofobi ve ırkçılık karşıtı bir merceğin getirilmesini sağlamaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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