İspanya sigara yasağını genişletiyor

İspanya Sağlık Bakanı halka açık alanlara sigara yasağının genişletilmesi planını duyurdu. İspanya’nın sol görüşlü hükümet koalisyonunun sigara karşıtı planını yasalaştırmasının ardından, Sağlık Bakanı Monica Garcia, Cadena SER radyosuyla yaptığı bir röportajda “yasa tasarısının somut bir taslağının” tamamlandığını açıkladı.

Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda sigara içmek yasaklanacak

Garcia, yasağın yalnızca geleneksel tütün için değil, elektronik sigaralar için de geçerli olacağını belirtti. Okul oyun alanları, üniversite kampüsleri, şirket araçları, açık hava şenlik etkinlikleri ve toplu taşıma durakları da yasağın uygulanacağı diğer alanlar arasında yer alıyor.

Fransa ve İtalya da yasaklıyor

Eylül 2024’te Fransız yetkililer, açık hava restoran ve kafe teraslarında sigara içmeyi yasaklama önerisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İtalya da 2023’ten bu yana benzer bir yasa üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi