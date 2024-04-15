İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in Tahran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini belirterek, "İsrail, askeri karşılık vermemeli." uyarısında bulundu.

İravani, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen acil toplantının ardından Amerikan Sky News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili, "Bence bu sadece tehdit, boş söz. Eylem değil. İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar." yorumunu yaptı. Bu konuda bir sonuca ulaşıldığını düşündüğünü dile getiren İravani, "İsrail, askeri karşılık vermemeli." uyarısında bulundu. İran-İsrail gerilimi İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti. İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti. AA

Okunma Sayısı: 45

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.