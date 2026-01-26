İsrail, ateşkese rağmen saldırmayı sürdürüyor!

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına hava ve topçu saldırıları düzenlerken, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde binaları hedef alan yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları yaptı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde, özellikle El-Battiş Mezarlığı çevresinde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı.

Söz konusu yıkım faaliyetleri, İsrail savaş uçaklarının aynı bölgede gerçekleştirdiği hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Gazze’nin kuzeyinde ise İsrail topçuları, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunu yoğun şekilde bombaladığı ve rastgele ateş açtı.

Güneyde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail’in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 481 Filistinli şehit oldu, 1313 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 654 Filistinli şehit olurken, 171 bin 391 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu 3 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin şehit olduğu, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes İsrail saldırılarıyla ihlal edildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mahmud Kasım isimli bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, bölgedeki İsrail güçlerinin, ateşkese göre Filistinliler için güvenli olduğu belirtilen bölgelerdeki evleri ve çadırları yoğun ateş altına aldığını belirtti.

Gazze'nin El-Vahde Caddesi'nde bulunan ve içerisinde basın ofislerinin de yer aldığı bir binanın üzerindeki iletişim kulesine İsrail ait bir silahlı insansız hava aracının saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırı sırasında bina yakınındaki bulunan ve yoldan geçen 4 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus kentinde ve Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir binayı hedef aldığını, saldırı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli ağır yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hükümetiyle irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşler Kurumundan alınan bilgiye dayanarak yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Uyun el-Haramiye bölgesinde açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Ömer Hicazi'nin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından şehit olduğu yönünde ilk bilgilerin paylaşıldığı Filistinlinin, yapılan müdahale vesilesiyle hayata döndürüldüğü, durumunun kritik olduğu ve Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Aracına İsrail güçlerince ateş açıldı

Filistin resmi ajansı WAFA, söz konusu Filistinlinin, Uyun el-Haramiye Kavşağı yakınlarında aracına İsrail güçlerince açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu.

İsrail polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "hızla ilerleyen bir aracın tespit edildiğini ve trafik ekiplerinin sürücüye dur ihtarında bulunduğunu" iddia etti.

Açıklamada, olay yerindeki polisin araca yaklaştığı sırada "sürücünün aracı polisin üzerine doğru sürdüğü, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve sürücünün ise kaçmaya çalıştığı" öne sürüldü. Ayrıca sürücünün aracı geri manevra yaparken beton bariyere çarptığı da iddia edildi.

İsrail askerleri Beytullahim'de bir Filistinliyi darbetti

Öte yandan İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in Hıdr beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Beldenin bazı mahallelerinde konuşlanan İsrail güçlerinin, 22 yaşındaki Zeyn Muhammed İsa'yı birkaç saat alıkoyduktan ve darbettikten sonra serbest bıraktığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir çocuğu darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Racum Ağli köyünden gelen İsrailliler, Salih İsmail Hedre isimli Filistinli çocuğu darbetti.

Filistinli çocuk, aldığı darbe ve yaralar nedeniyle Yatta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mücavir köy Halava'da ise bir İsrailli, aracıyla bazı Filistinli çocukları ezmeye teşebbüs etti.

Bir grup İsrailli ise bölgede koyunlarını otlatan Filistinli çocukları kovaladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kentin güneyindeki Akraba beldesinde Filistinli çiftçilere saldırdı, Duma beldesinde bir eve taş attı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün sabaha karşı Ramallahın kuzeybatısındaki Attara beldesine saldırarak Filistinlilere ait iki aracı ateşe vermiş ve beldeye ırkçı sloganlar yazmıştı. El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Filistinli bir kadın yaralanmıştı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 657'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 657'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte "3 şehit ve 8 yaralının" ulaştığı belirtilirken, söz konusu can kayıplarının yaşandığı olaylara dair ayrıntıya yer verilmedi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, 11 Ekim 2025'ten bu yana yaşanan ihlaller sonucu şehit olanların sayısının 484'e, yaralı sayısının ise 1321'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu toplam can kaybının 71 bin 657'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 399'a çıktığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ını yok ettiğini açıklarken, Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Ramallah’ın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Hicazi’nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail, Batı Şeria’da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil’in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek Muhenned, Mutez, Baha ve İyhab Cevabra isimli 4 kardeşi gözaltına aldı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde ise İsrail ordusu, Aktaba Mahallesi ile Kefr Zibad ve Kefr Abbuş beldelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin’in batısındaki Kefr Dan beldesinde Mücahid Salah isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Salah’ı gözaltına alarak bölgeden ayrıldı.

Ramallah’ın kuzeybatısındaki Deyr Gassane köyünde de İsrail askerleri, eski tutuklu Mahmud Bergusi’yi evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı.

İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria’da da baskın, gözaltı ve saldırılarını artırmış durumda. Filistinli yetkililer, bu uygulamaların Batı Şeria’da fiili ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığını belirtiyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu süreçte Batı Şeria’da on binlerce Filistinli gözaltına alındı.

ABD ve İsrail'in, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda anlaştığı iddia edildi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail arasındaki mutabakat, İsrail'deki siyaset ve güvenlik kurumları içindeki "sert görüş ayrılıklarına" rağmen sağlandı.

İsrail ordu radyosunun isim vermediği kaynaklara dayanan haberinde, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda geçen hafta anlaşma olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde de İsrail'in ABD'den Refah Sınır Kapısı'nda "özel ABD'li güvenlik şirketlerinin kontrolünü talep ettiği" aktarıldı.