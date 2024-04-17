İsrail, çocuk parkına bomba yağdırdı: 10 ölü

Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi vefat etti. Gazze’de sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail saldırısında ölen en az 10 kişinin cenazesi Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne ulaştı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı’ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı. Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

En az 14 bin 500 çocuğu öldürdüler

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560’ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrailli sanatçıdan ateşkese destek

İtalya’da bu hafta başlayacak Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi’nde yer alan İsrail Pavyonu’ndaki eserin sahibi sanatçı Ruth Patir, ateşkes sağlanana ve rehineler serbest bırakılana dek pavyonun kapalı kalacağını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, her iki senede bir yapılan ve bu yıl 60’ıncısı gerçekleştirilecek Venedik Bienali’nde yer alan İsrail Pavyonu’ndaki eserin sahibi sanatçı Patir ilginç bir karar aldı. Normalde bugün ön açılışı yapılması beklenen İsrail Pavyonu’na gelenler, “Ateşkes sağlanana ve Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılana dek kapalı kalacak” duyurusuyla karşılaştı.