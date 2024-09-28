İsrail'den Beyrut'a 40'tan fazla saldırı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.

Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

Dahiye bölgesinde yoğun göç hareketliliği

İsrail’in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail’in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut’un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında gece saatlerinden bu yana Dahiye bölgesindeki Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.

İsrail ordusu üç yedek asker tugayını daha askere çağırarak seferberliğini artırıyor

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez komutanlığına bağlı üç yedek asker tugayı daha askere çağırıldı.

İsrail ordusu merkez komutanlığı, İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları Batı Şeria'yı da kapsayan bölgede görev yapıyor.

İsrail ordusu, yakın zamanda Lübnan sınırında görev yapmak üzere kuzey komutanlığına bağlı iki yedek asker tugayını daha askere çağırmıştı.

İsrail'in Cebeli Lübnan'a saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerin boşaltılmasını istedi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent, Cebel Lübnan ve saldırılardan etkilenmeyen bölgelerdeki hastanelerden acil vakalar dışında hasta kabullerini gelecek hafta sonuna dek durdurmalarını istedi.

Ayrıca bakanlık, hastane ve sağlık merkezlerinden dün gece Dahiye'den gelecek hastalarla ilgilenmeye hazır olmalarını istedi.

İsrail savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki semtlerindeki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonucu başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlar çıktı, büyük yıkımlar meydana geldi.